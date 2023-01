No lo nombra pero este tuit de Rufián va para lo que ha dicho Juan Gómez-Jurado de la política

EUROPA PRESS NEWS VIA GETTY IMAGES// TODO ES MENTIRA

El autor de la exitosa saga de Reina Roja empezó su respuesta con un “mírame a la cara” a Risto y continuó: “No me gusta nada de lo que veo, absolutamente nada. Es terrible cómo hemos convertido la política, el Congreso, en esto de aquí”, dijo señalando el plató.

“Con todos los respetos, eh. Esto es un plató de televisión, donde se intenta divertir a la audiencia, entretener, y pelearnos entre nosotros de una forma que sea divertida, que al final todo es mentira. Pero cuando ellos imitan eso, los que tenían que hacer servicio público y en lugar de eso están generando espectáculo para sus propios intereses, cuando ellos están copiando lo mismo, se están comportando de una forma deleznable. Así que no, no me gusta nada de lo que veo”, sentenció.