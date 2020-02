"Nos han pillado": un fallo técnico en 'Sálvame' le juega una mala pasada a Jorge Javier Vázquez

“Estamos felices. La noche de los Oscars fue esta noche pasada y hablamos con Gisela en la que actuó y cómo lo hizo Gisela”, ha dicho Jorge Javier Vázquez en Sálvame (Telecinco) antes de dar paso a vídeo.

Lo que él no esperaba es que desde control no dieran paso a las imágenes de la extriunfita cantando el tema de Frozen II en la ceremonia y que en su lugar se escuchase todo lo que decían en plató.

En lugar de ver a Gisela cantar junto al resto de Elsas del mundo, la cámara ha seguido a los colaboradores de Sálvame, que cambiaban de emplazamiento en el plató.

″¿Ah que no? Que nos han pillado haciendo... menos mal. Menos mal que no hemos hecho ninguna burrada. Bueno te he dicho lo del...”, ha dicho Jorge Javier Vázquez.

“Nos hemos portado bien”, ha afirmado en tono de humor Gema López. ”¿He dicho lo del dedo pulgar?”, ha preguntado el presentador entre risas.

Después, ya por fin, han dado paso a vídeo y los colaboradores han podido seguir con sus chascarrillos.