"Ojalá más gente así": triunfa al compartir las palabras que le han enviado en un correo

Los horarios laborales a la hora de intercambiar correos electrónicos de trabajo pueden acarrear que uno de los implicados tenga que responder en sus horas de descanso.

Para evitarlo, la usuaria de Twitter AlayA Ladycat (@MuerdemeTu) ha compartido la coletilla que le había enviado un usuario para cerrar el mensaje que le ha mandado.

Las últimas palabras no solo han enamorado a la tuitera, si no que directamente se han hecho virales en la red social. “Hoy me han mandado un mail y terminaba con esta coletilla, que me ha parecido simplemente maravillosa”, ha descrito AlayA Ladycat.

La persona que le ha enviado el correo le ha dejado claro que no tiene que responder en ese momento si no está trabajando y que puede esperar a su horario.