Olona pregunta a Rajoy, él le da una "una idea que creo que es buena" y ella replica al momento

La comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados en la comisión de investigación sobre la operación Kitchen ha dado mucho juego. El expresidente del Gobierno se las ha tenido con todos y de todos los colores políticos desde Gabriel Rufián (ERC) a Sofía Castañón (UP) pasando por Macarena Olona (Vox).

Rajoy ha tenido un irónico intercambio de pareceres con la parlamentaria de la formación de Santiago Abascal. Olona ha señalado que “lo que sorprende” en esta comisión es que haya habido “una voluntad deliberada” por parte de PSOE y de Podemos “de hacer recaer toda la eventual responsabilidad” en María Dolores de Cospedal y, en cambio, “hayan bloqueado la comparecencia” de Soraya Sáenz de Santamaría “que tenía a su cargo el CNI”.

″¿Sabe usted a qué puede haberse debido esta actuación del PSOE que acabo de describirle?”, ha querido saber Olona.

“Bueno, le voy a dar una idea que creo que es buena, eh. Pregúntele al Partido Socialista que son los que están ahí. Yo no tengo ni la más remota idea de por qué citan a una persona o citan a otro”, ha respondido Rajoy.

“Debe ser que no me expresado con suficiente claridad si su contestación es esa. Si yo quisiera preguntarle al Partido Socialista lo habría hecho pero como es de usted de quien quiero tener la información es a usted a quien le pregunto si conoce a qué puede deberse esa actitud claramente exculpatoria de su exvicepresidenta por parte del Partido Socialista”, ha replicado al instante Olona.

Y ha proseguido: “Además, como parece ser que precisa usted de una aclaración adicional, le vengo a formular esta pregunta porque consta en la causa una conversación grabada por parte del señor Villarejo en el año 2019 donde a quien todo el mundo identifica como su portavoz, el abogado Javier Iglesias, una conversación mantenida con Don Javier Iglesias, le hacía constar cómo precisamente el señor Villarejo había sido contactado para intentar imputar a la señora Cospedal en el marco de la Operación Cataluña para proteger a la señora Saénz de Santamaría y de esta manera garantizar su sucesión. Sobre su bolso en la moción de censura ocupando su escaño espero que me dé tiempo a llegar en algún momento”.

Ha respondido Rajoy que él valora la intervención de Olona pero ha insistido en que no tiene “ni la más remota idea” de porque el PSOE “ha tomado una decisión u otra y me parece que no tiene mucho sentido”. “En cualquier caso, ya veo que todo el mundo viene aquí a pasar sus facturas. Yo no. Yo vengo a responder a las preguntas que se me hacen”, ha dicho Rajoy.

En ese instante Olona ha pedido amparo a la presidenta de la comisión: “El señor compareciente ha contestado, es una respuesta correcta, como lo habría sido la contraría si usted hubiera tenido información. Necesito pasar a la siguiente pregunta por falta de tiempo. Ha contestado claramente que desconoce los hechos, esa es la respuesta”.