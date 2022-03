Pablo Iglesias reta a Vicente Vallés a emitir este vídeo en su informativo

“No es un líder de estos que le preguntas y te lanza un discurso de 20 minutos o de 40 minutos sobre lo que sea. No, no. Putin te dice uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y estás de acuerdo o en desacuerdo. Te parece bien o no. Compartes o no compartes. Pero tiene sus prioridades absolutamente claras y marcadas”, decía el expresidente del Gobierno.