Las razones que han llevado a Iglesias a dejar la Vicepresidencia

Por eso, según su entorno, cree que merece la pena sacrificar personalmente la Vicepresidencia para frenar ese hipotético escenario. Sería “una cáncer y luego llegaría la metástasis”, indican en el núcleo duro sobre ese pacto de la derecha y la ultraderecha. Y es que no tienen duda los ‘morados’ de que el Partido Popular, a pesar del discurso de Casado en la moción de censura, está por la labor y materializará si puede acuerdos con los de Santiago Abascal. Madrid es el primer Rubicón. Y llegó también a la conclusión de que es imposible con la actual división placar a las derechas, por lo que intentará una lista conjunta con Más Madrid , a pesar de su cruento divorcio con Íñigo Errejón. Les ha propuesto primarias y está dispuesto a no ser el ‘número uno’ de la lista.

Sacrificar la Vicepresidencia para que no gobierne Vox. Pablo Iglesias creía que el panorama que se dibujaba de cara a las próximas elecciones no era el más favorable a la izquierda y que todo se encaminaba a un Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso junto a la ultraderecha, liderada en Madrid por Rocío Monasterio. En su cabeza tiene que la Comunidad es el principio, el laboratorio de una operación a extender por el resto de España.

“Es una acto generoso de Pablo, se trata de salvar Madrid del fascismo y garantizar que el partido aquí tiene futuro”, aseguran en su entorno, que no para de repetir: “sacrificar a nivel personal la Vicepresidencia para frenar a la ultraderecha y consolidar” a UP.

Iglesias tenía el temor de que a Podemos le pasara como a IU en 2015, con Luis García Montero, como ‘número uno’, que no logró el 5% necesario y se quedó fuera de la Cámara autonómica. A partir de ahí se convirtió en pasado. Pues a los ‘morados’ les pasaba lo mismo ahora, había miedo a un batacazo (el fantasma frío de lo que sucedió en las últimas elecciones gallegas). Además, estaba sin candidato. Actualmente está en la Cámara de Vallecas Isa Serra, persona de la máxima confianza de Iglesias y portavoz nacional del partido, pero su situación judicial la comprometía para ser la ‘número uno’ y no tiene el tirón suficiente para superar, por ejemplo, a Mónica García (Más Madrid).

Asegurar el futuro de Podemos en Madrid. El partido nació en Madrid, es su cuna, el lugar en el que se creó a partir de la movilización del 15-M (que justo cumplirá diez años en dos meses). Pero Podemos había dejado de importar en la política autonómica, era el tercer partido por la izquierda (por detrás del PSOE y de Más Madrid). Por no hablar del ayuntamiento de la capital, donde no logró entrar la candidatura auspiciada por Iglesias hace dos años con Carlos Sánchez Mato.

Discreción y sin filtraciones. La decisión, según ha podido saber El HuffPost, la tomó estos últimos días principalmente por las razones anteriores. Una cosa le obsesionaba: que no se conociera antes. Se lo contó a muy pocas personas el fin de semana y se distribuyó a la vez a la prensa el vídeo el lunes por la mañana.

A Sánchez se lo dijo por sorpresa la misma mañana del lunes por teléfono. El presidente se encontraba en Francia para protagonizar una cumbre bilateral con el francés Emmanuel Macron. No se lo olía, le pilló de primeras. Antes de publicarlo en redes también se lo contó a su equipo más cercano y a la propia Díaz (posteriormente se verían los dos a solas). Se trataba además de “poner patas arriba” la campaña en Madrid, comentan personas cercanas al todavía vicepresidente.

El Gobierno, encarrilado. Iglesias es un profesional de la estrategia política, no da un paso sin pensarlo, ni analizarlo. Decidió seguir adelante viendo la jugada “con distancia”, como señalan personas de su entorno. Los presupuestos generales están aprobados y la coalición puede funcionar a la perfección con Díaz en el puesto de vicepresidenta segunda, pensó. Incluso analizó que podía venir “bien” ese cambio, añade gente cercana. Él seguirá en su puesto hasta que empiece su campaña a finales de abril y quiere dejar encauzados algunos temas “clave” como la ley de vivienda. “El Gobierno está encarrilado”, señala otro dirigente de su máxima confianza.

El cansancio de ser Pablo Iglesias. En la decisión también ha tenido que ver la situación política y personal, ese cansancio, según su entorno. Era consciente, relatan los suyos, de que había tocado techo como vicepresidente y que ahora tenía más libertad de movimiento para dar este salto porque ya no se le puede pedir más. Considera que ha llevado ya a UP al Gobierno de España, algo que no se podían imaginar muchos hace apenas poco más de un año y que ha conseguido que haya ministros de Unidas Podemos, algo que Pedro Sánchez evitó a toda costa. No se marcha con dudas, lo hace convencido.