Pactando el relato

La reunión entre Sánchez y Feijóo, tras 167 días sin hablar, sirvió para que ambos firmaran un armisticio en el ámbito judicial paralelo al devenir de la campaña. De hecho, cualquiera que escuchara el pleno del jueves en el Congreso de los Diputados podría interpretar que las espadas siguen en alto, con acusaciones durísimas. Sánchez sacó pecho de “escudo social” y confrontó su modelo con “las recetas del pasado” de Feijóo, que no tiene escaño en esa Cámara. Le contestó su número dos, Cuca Gamarra, con toda crudeza: “La degradación institucional no tiene límites para usted”. Pero, en paralelo, eso que aún a muchos les cuesta creer seguía fraguándose: un acuerdo para la renovación del Poder Judicial.

De conseguirse, podríamos estar hablando del único gran acuerdo de Estado entre Sánchez y Feijóo esta legislatura. O no, visto lo visto. Los tradicionales corrillos del día de la Fiesta Nacional confirmaron que les separa un mundo, que la desconfianza es enorme, pero las fuentes consultadas por El HuffPost eran en paralelo taxativas : “Hay avances”. Esto es, “vamos en serio” porque “ambas partes hemos constatado que es ahora o nunca, que hay que abstraerse del ruido y trabajar con diligencia”. Está en juego “la imagen de España”, conceden ambas partes.

“El objetivo es conseguir una fórmula intermedia para después vender que ambos han ganado. O, al menos, que no ha perdido ninguno”

El problema cardinal es de relato. Sánchez ha proclamado a los cuatro vientos que no quiere reformar el sistema de elección del CGPJ, aunque en el pasado se mostró proclive, y Feijóo que los jueces deben de elegir a los jueces en línea con lo que dicta Europa. Y el objetivo es conseguir una fórmula intermedia para después vender que ambos han ganado. O, al menos, que no ha perdido ninguno. En los últimos días, Ejecutivo y PP han ido difuminando sus líneas rojas hasta llegar al extremo que uno ya no sabe exactamente qué proponen para después, públicamente, reivindicar sus posiciones de partida. Pero “la cosa va bien”, “hay avances” y el acuerdo está próximo.