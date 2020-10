El comentario del papa Francisco que ha provocado una carcajada de Sánchez y su mujer

El papa Francisco ha recibido este sábado por la mañana en el Vaticano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien ha departido durante media hora y con el que se ha intercambiado presentes.

Francisco ha tenido un gesto poco habitual para este tipo de recepciones y ha pronunciado un discurso de unos diez minutos ante Sánchez y la delegación española, en la que también estaba Begoña Gómez, esposa del presidente.

En dicha alocución, el papa ha afirmado que “la política es una de las formas más altas de la caridad” y ha advertido de “las ideologías que se apoderan” de la nación o de las “maniobras” que no responden a un acto de servicio.

“Es muy triste cuando las ideologías se apoderan de la interpretación de una nación, de un país y desfiguran la patria”, ha dicho Francisco que ha terminado su discurso con una chanza que ha hecho reír a Sánchez y, sobre todo, a Gómez:

“Le agradezco que hayan venido, me gratifica mucho y les pido, por favor, que recen por mí. Y los que no rezan, porque no son creyentes, al menos mándenme buena onda”.