Paz Padilla corta de manera abrupta 'Sálvame' tras una de las peleas más graves que se recuerdan

Tarde de máxima tensión en Sálvame. Ylenia y Kiko Matamoros han vivido un tenso momento en pleno directo a cuenta de Rafa Mora.

La de Benidorm ha acudido al plató de Telecinco, donde este martes presentaba Paz Padilla, para enfrentarse cara a cara con Rafa Mora, colaborador del espacio televisivo.

Padilla y Mora han mantenido una fuerte discusión en redes sociales y han acudido al programa para saldar cuentas. En un primer encuentro, Ylenia ha sido muy dura y ha afirmado que se ha sentido “acorralada” nada más llegar a plató por poner “al defensor machito”, en referencia a Kiko Matamoros.

La exconcursante de GH Vip y de Gandía Shore ha empezado a cantarle a Matamoros la canción de Vuelve a casa por Navidad en referencia a que abandonó el programa “por la puerta de atrás” y que ha vuelto “porque no tiene pasta”. “Eres una caricatura de ti misma, eres un fracaso”, ha respondido el televisivo.

“Que no te me pongas así”, ha afirmado Ylenia porque consideraba que Matamoros estaba “agresivo” delante de ella. Y lo ha llamado “personaje de ficción”. “Que tú a mí no me amedrentas”, ha dicho Ylenia apartando la mano de Matamoros.

″¿Esto qué es? Esto se va a permitir?”, ha asegurado indignado Matamoros, mientras todos se han llevado a los dos implicados de plató.