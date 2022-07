Sánchez anuncia un paquete de medidas "urgentes" para ahorrar energía: "Es una tarea de todos"

Reforma del mercado eléctrico y fijar un tope del precio de las emisiones de CO2

“Este Gobierno no olvida para quien gobierna y mucho menos en este período de crisis. Cuando sea preciso elegir, estaremos de lado de la clase obrera trabajadora. Nos enfrentamos a grandes dificultades, pero también se abren nuevas oportunidades”, ha razonado.

El líder del Ejecutivo central también ha querido mandar un mensaje a la ciudadanía, reconociendo que “muchos ciudadanos contemplan con preocupación la incertidumbre derivada de esta guerra”. “Lo entiendo, me hago cargo, soy el primero en reconocer las dificultades que nos rodean”, ha destacado.

“Nadie me va a escuchar poner paños calientes a la situación. No voy a esperar sentado a que los problemas se resuelvan solos. Siempre vamos a dar la cara y me voy a esforzar para solucionar todos los problemas de los españoles. Porque es así como entiendo la política”, ha sentenciado.