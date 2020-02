Pedroche desvela lo que no se vio justo antes del polémico momento de Aitana con la prensa

Aitana Ocaña y Miguel Bernadeau vivieron un mal rato hace unos días tras ser acosados por la prensa en el aeropuerto de Madrid.

“Por favor, en serio, os lo pido por favor”, repitió en numerosas ocasiones la cantante ante las preguntas de algunos reporteros.

Ahora, dos días después, Cristina Pedroche ha desvelado en Zapeando lo que no se vio de ese momento tan comentado en redes sociales. La colaboradora ha contado que ella estaba ahí momentos antes de que Ocaña y Bernadeau aterrizasen.

Pedroche ha contado que el lunes, volviendo de Niza junto a su marido, el cocinero Dabiz Muñoz, se encontró a un gran número de medios allí agolpados. “Ni que fuera yo Lady Gaga. Qué he hecho yo ahora, un lunes a las dos de la tarde”, ha contado que pensó.

“Estamos saliendo, empiezan a hacernos fotos, un chico me empieza a preguntar y me dice: ‘¿qué proyectos tienes para este año?’. Y yo digo: ‘pero y esta pregunta’. Entonces le digo: ’estáis esperando a otros y para matar el tiempo me habéis cogido a mí y me dice con la cara sí. Y yo: ‘ya no intereso, estoy muerta’”, ha afirmado la presentadora.

Después se dio cuenta de que realmente estaban esperando a Aitana y a Miguel. “Les dieron una turra que probecillos”, ha añadido finalmente.