Pilar Rubio se explica tras las críticas por un vídeo en Instagram: "¿Los niños dónde están?"

Nada fuera de lo normal si no fuera porque, de inmediato, numerosos seguidores se apresuraron a criticar a Rubio por poner el árbol de Navidad sin contar con sus hijos.

La propia presentadora explica en el vídeo que dentro de unos días pondría otro con los niños, pero eso no evitó comentarios como estos:

Está precioso...perooooooo y los niños??? Lo chulo que es que te ayuden!!!!

Yo pensé que lo harían en familia con los niños🙁

Está bonito pero lo bonito y mágico que te ayuden. ¿Los niños donde están?

El árbol ha quedado precioso pero para un hotel o para otra casa sin niños 🤗 por qué no alegres para niños pequeño es muy triste.

Es precioso pero poco práctico y poco vistoso para los peques..

En mi casa lo he montado siempre con mis hijas. Mi marido fuera trabajando mucho y de verdad... Montas el árbol con un Sebas y no con tus hijos?

Tras todos esos comentarios, la propia Pilar Rubio subió otra foto en la que se veía el resultado del árbol y con la que explicaba por qué no estaban allí los niños.

“Como ya he comentado en el vídeo, este árbol lo hemos decorado para que sirva de inspiración y nuevas ideas. Dentro de unos días montaré otro con los niños como todos los años”, ha asegurado.

“Aunque os confieso una cosa, no se si solo me pasa a mi... mis hijos empiezan a montarlo conmigo con mucha ilusión y a los diez minutos me quedo yo sola porque se aburren... todos los años igual...”, ha añadido.