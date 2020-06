Piqué: "Me partí la cara por España. ¡Viva el rey!"

Gerard Piqué se ha convertido en noticia este martes después de conceder una entrevista al diario L’Esportiu.

El jugador del Fútbol Club Barcelona ha charlado con Luis Martín de aquel mítico mundial de Sudáfrica en 2010 en la que la Selección Española se alzó con el título.

El central blaugrana ha hablado tanto de temas personales como profesionales. En 2010 conoció a la que ahora es su pareja, la cantante Shakira. “Gané el título más grande que se puede ganar y conocí al amor de mi vida”, ha señalado.

Ha sido en la pregunta más inocente, relacionada con el primer partido de la Selección en el Mundial, donde perdió frente a Suiza, cuando ha dejado la frase de la que más se va a hablar en los próximos días.

Piqué tuvo varios golpes muy fuertes durante ese mundial. “El día de Suiza se partió la cara por España, ¿lo volvería a hacer?”, ha preguntado el periodista sobre los numerosos cortes que se llevó en ese encuentro.

“Hombre, no lo hice a propósito, no me hizo ninguna gracia. En el primer partido me abrieron la ceja, en el segundo el labio, y a los dos días, en un entrenamiento, me dieron un pelotazo y me volvieron a abrir el labio. Recuerdo que Vicente del Bosque decía: ‘pero qué mala suerte tiene este chico’. Pero sí, me partí la cara por España. ¡Viva el rey! Hale, ya tienes el titular”, ha señalado Piqué.

Después ha señalado que para el grupo fue duro perder el primer partido de esa forma pero que se recuperaron rápido. “En un mundial no puedes tener un mal día y ese día jugamos bien, dominamos y la primera que tuvimos, un rebote estúpido y gol”, ha comentado sobre esa derrota por 1-0 frente a Suiza.