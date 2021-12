Podemos acusa al PSOE de no negociar la Ley Audiovisual y amenaza con votar en contra

Alberto Ortega/Europa Press via Getty Images

Alberto Ortega/Europa Press via Getty Images El portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens.

Nuevo conflicto por la futura legislación en materia audiovisual, esta vez en el seno de la coalición del Gobierno. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha desvelado que su formación está “más cerca del no que del sí” respecto a la tramitación de la Ley Audiovisual. Desde UP han acusado al PSOE de no haber negociado con ellos el contenido de la normativa y de haberla llevado de forma unilateral al Consejo de Ministros.

Así lo ha manifestado Asens en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso para reprochar a los socialistas que, pese a sus demandas de participar en el anteproyecto, su socio ha optado por centrar las conversaciones con un “partido de la oposición”, en alusión a ERC. Este mismo partido ha amenazado con no apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Senado si no se garantiza la cuota de contenidos en lenguas cooficiales en plataformas digitales.