Polonia, el otro país en el punto de mira de Rusia

Polonia, el destino elegido por la mayoría de los refugiados ucranianos

Para establecer un punto de comparación, Alemania ha acogido a 1,5 millones de refugiados sirios entre 2015 y 2019. Pues bien: Polonia ya ha recibido a más de la mitad de los 3,6 millones de ucranianos que han huido de su país durante el primer mes de guerra.

Según la investigadora Dorota Dakowska, la mayoría de los primeros refugiados que llegaron a Polonia ya conocían a alguien en el país. Antes de la guerra, más de un millón de ucranianos trabajaban allí.

Sin embargo los refugiados que llegan ahora “tienen menos contacto con Polonia, menos recursos y han salido peor parados [por la violencia de la guerra]”, explica Dorota Dakowska. Esto plantea una serie de retos para los polacos, cuya capacidad para gestionar la afluencia de personas que se avecina probablemente no dará abasto, a pesar de la labor de las ONG y de la buena voluntad de la población, señala Dorota Dakowska.

Esta profesora de ciencias políticas piensa que la capacidad de Polonia para acoger a los ucranianos ya ha sido superada, y menciona en particular un “sistema desbordado” que no podrá acoger decentemente a los refugiados que necesiten atención médica o psiquiátrica específica. La generosidad del gobierno polaco se limita a los ciudadanos ucranianos, y no se ha extendido a los otros extranjeros que han huido de Ucrania ni a los kurdos iraquíes, atrapados en su frontera con Bielorrusia.

Línea dura contra Rusia

Pero Polonia también debe su protagonismo en el conflicto al hecho de que su territorio es un corredor por el que transcurre buena parte de la ayuda humanitaria que la OTAN envía a Ucrania. El lunes 21 de marzo, por ejemplo, pasaron por Polonia más de 55 toneladas de equipos médicos e informáticos, leche infantil y generadores procedentes de Francia.

Polonia también es un importante contribuyente al apoyo militar de Ucrania. Muchas de las entregas de armas de la OTAN pasan por Polonia, y el propio país entrega munición a los ucranianos contra Rusia, como los misiles tierra-aire PIORUN, de fabricación polaca, explica a Franceinfo Daniel Szeligowski, investigador del PISM (Instituto Polaco de Asuntos Internacionales).

Washington tuvo que calmar el deseo de Polonia de armar todavía más a los ucranianos para evitar una confrontación directa con Rusia. Por eso los estadounidenses rechazaron una oferta polaca de enviar aviones de combate MiG-29 a Ucrania desde una base aérea estadounidense.

Polonia, miembro de la OTAN, adopta una línea dura contra Moscú, pero si es atacada por Rusia, podría precipitar la entrada en guerra de todo el bloque Atlántico. Pese a los intentos de mantener a Polonia en un difícil equilibrio que no precipite una guerra total, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, acusó a Rusia el 24 de marzo de haberse convertido en “un Estado totalitario” y pidió sanciones más duras contra el régimen de Vladimir Putin.

El país también ha mostrado su voluntad de romper su dependencia energética de Rusia. Varsovia pretende apoyarse en el proyecto Baltic Pipe, que le suministrará gas noruego a través de Dinamarca, y en el puerto de Swinoujscie, que recibirá gas natural licuado transportado en barco.