¿Por qué el Tribunal Supremo es determinante para las elecciones y el futuro de EEUU?

¿Ha pasado esto antes?

La situación recuerda a la de 2016: en febrero, el juez conservador Antonin Scalia murió y los republicanos se negaron a votar al candidato del presidente saliente, el demócrata Barack Obama, para sustituirlo. El candidato propuesto era Merrick Garland, pero los republicanos lo rechazaron por la cercanía de las elecciones, en las que finalmente fue elegido Trump. Tenían mayoría en el Senado y, por tanto, la sartén por el mango. Ni siquiera convocó a la audiencia de confirmación de Garland, porque era “año electoral”.

Si Trump, el candidato personalista, ajeno a la estructura del Partido Republicano, contó ese año con el arrope de todo el sistema conservador fue justo por el hueco en el Supremo, la posibilidad de nombrar a un sustituto de Scalia a su gusto, de su interés. Tiempo más tarde, el senador republicano Mitch McConnell reconoció que “el tema más importante, el que le dio a Trump 9 de cada 10 republicanos, fue el Tribunal Supremo”. El 26% de los votantes de Trump dijeron que el tribunal fue el factor más importante para votar, indica El País. La posibilidad de cambiar las cosas como determinante. En estos cuatro años, los analistas sostienen que también los demócratas han aprendido de la importancia de este flanco. Y ahora falta menos de mes y medio para los comicios.

¿Alguien hará caso a la última voluntad de Bader?

Ginsburg, en su lecho de muerte, consciente de esta situación de la Corte, pidió a su sobrina que trasladase al mundo su última voluntad: “Mi deseo más ferviente es que no se me sustituya hasta que no haya un nuevo presidente”. Trump ya ha dicho que hay que relevarla cuanto antes y, de hecho, baraja el nombre de dos mujeres afines a su causa. Sin embargo, no está claro si podría hacerlo antes de ir a las urnas. Los procedimientos en el Senado son lentos, protocolarios, y un trámite de esta naturaleza dura de dos a tres meses. Se puede forzar la máquina, reconoce la CNN, pero las consecuencias para el endurecimiento de la campaña pueden ser graves.

¿Puede mover ficha Trump incluso si pierde?

Si se impone el demócrata Joe Biden, no hay que olvidar que Trump seguirá siendo presidente hasta el 20 de enero -al mediodía, dice el protocolo- y los senadores republicanos siguen en sus escaños hasta finales de diciembre, en el bloque de la mayoría, por lo que en este periodo de interinidad también pueden elegir a alguien de su gusto. No es lo adecuado, no siempre se juega limpio en política.

Por el momento, dos senadoras conservadoras, Lisa Murkowski y Susan Collins, han anunciado su oposición a que se cubra la vacante dejada por Ginsburg antes de las elecciones. Los republicanos son mayoría en la Cámara Alta, con 53 de los 100 escaños, y necesitarían 51 votos para confirmar al nominado por Trump para el Supremo, con lo que solo pueden perder tres respaldos antes de que el presidente de la Cámara, el vicepresidente del país Mike Pence, pudiera emitir su voto privilegiado de desempate. Si aparte de Collins y Murkowski, dos senadores más de la bancada oficialista se opusieran a respaldar la nominación de Trump antes de los comicios presidenciales, los demócratas tendrían el apoyo suficiente para evitar que se produjera dicho nombramiento.