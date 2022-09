¿Por qué España se acerca a un 'otoño caliente' de movilizaciones en la calle?

Rober Solsona/Europa Press via Getty Images

En los últimos meses no han dejado de sucederse las alertas y avisos de los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), ante lo que han calificado como un ‘otoño caliente’ . Bajo ese término se encuentra la amenaza de movilizaciones en la calle, como una medida de presión ante la serie de desencuentros con la patronal española.

Si organizaciones como la CEOE o ATA no ceden, los sindicatos tienen claro que el conflicto es inevitable, pero ¿de qué hablan exactamente cuando se refieren a un ‘otoño caliente’? ¿Qué ha pasado en los últimos meses para llegar a este punto muerto? Y lo más importante, ¿qué reclama cada parte y cuáles son las líneas rojas que se han trazado a ambos lados?

Una mesa de negociación bloqueada

La patronal se negó de pleno a aceptar la cláusula de revisión salarial propuesta por los sindicatos, en líneas generales, un mecanismo para realizar un ajuste de los sueldos del próximo año, en función de la inflación media a cierre de 2022. Precisamente, un indicador cuya previsión de crecimiento no ha dejado de variar y que el Gobierno augura que acabará en un 7,2% al final de este ejercicio.

¿Quiere decir eso que no se han estado firmando convenios? Todo lo contrario. Según los datos del Ministerio de Trabajo se han rubricado 450 hasta julio -en el mismo período del año pasado fueron 1.409- y en estos se ha registrado una subida salarial media del 2,56%. Casi ocho puntos por debajo del dato del IPC registrado en dicho mes. De ahí el interés de los sindicatos de implementar esta cláusula de actualización o revisión.

¿En qué consiste la cláusula de revisión que reclaman los sindicatos?

Gutiérrez explica que no pueden repetirse salidas de la crisis como la financiera del 2008, de la cual quedan “muchas heridas abiertas” en forma de rebajas salariales que no han sido recuperadas. Desde Comisiones alegan que su propuesta está vinculada “con los intereses generales del país” y ni consideran “socialmente justa” la postura de CEOE, ni “económicamente eficaz”. “Toca pedirles a la patronal y a las empresas corresponsabilidad”, anota, esgrimiendo que el tejido empresarial se ha venido beneficiando de ayudas durante la pandemia o lo harán a través de los fondos europeos Next Generation.