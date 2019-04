François Boulo, portavoz de los chalecos amarillos: "Con Macron el 90% de la población ha perdido y el 1% ha ganado"

No buscamos una victoria total, sólo queremos que hagan caso a nuestras reivindicaciones. Y son muy sencillas, son dos. En primer lugar, que la gente pueda intervenir directamente en la democracia a través de un referéndum de iniciativa ciudadana , es decir, que el propio pueblo pueda poner en marcha referéndums; la segunda reivindicación se resume con la fórmula que dice que la política debe servir a los intereses del 90% de la población y no al 1% más rico. Tenemos la voluntad de establecer una justicia social y fiscal, que haya una repartición de las riquezas equitativa.

En los últimos meses, este abogado de 32 años famoso por su elocuencia ha ganado popularidad entre el movimiento y muchos ya lo consideran posible interlocutor entre el Gobierno y los chalecos amarillos. Él prefiere eludirlo —“por desgracia, enfrente no tenemos a nadie que quiera negociar, así que no me interesa, sería ineficaz”—, igual que rechaza, de momento, la idea de que el movimiento se constituya como partido. Su objetivo, dice, es lograr una democracia directa y una justicia fiscal y social en Francia, que se deje de gobernar sólo para los intereses del 1% más rico de la población, algo que, a su juicio, es justo lo que está haciendo Macron.

La clave es conseguir el mayor número de gente. Pero desde el principio he dejado claro que no creo en absoluto en la violencia, estoy totalmente en contra. Así que la única forma de actuar es crear el mayor número posible de gente.

Equitativo no quiere decir igualitario. Habrá una repartición desigual, pero con desigualdades proporcionadas, justificadas por el trabajo y los méritos, con una cierta proporción. Hay gente que gana 10.000 o 15.000 euros al mes, y no pasa nada, porque trabajan, consumen, hacen funcionar la economía. El problema es la gente que gana 100.000 o un millón de euros al mes. No merecen ganar tanto dinero y, además, eso penaliza a todo el mundo, porque no consumen su dinero y contribuyen a la especulación, no a la economía.

Macron fue elegido con sólo el 10% o 12% del electorado; en la primera vuelta tuvo el 23% o 24% de los votos, pero, en conjunto, teniendo en cuenta a votantes y no votantes, sólo tenía el apoyo de un 10% o 12%. Así que, para muchas personas, Macron no era su opción desde el principio. Pero también hay otras personas que le votaron con esperanza y a las que ha desilusionado. Porque, efectivamente, se esperaban otra cosa.

Es sólo una minoría, pero el clima de tensión no ha dejado de aumentar en el país porque el poder Ejecutivo no ha respondido a ninguna de nuestras reivindicaciones. No ha aportado ninguna respuesta política y ha menospreciado, ha insultado, ha sido arrogante y además ha organizado una represión policial y judicial sin precedentes, hasta el punto de que la ONU ha sermoneado a Francia por atentar a la libertad de manifestación de la gente .

Está bien discutir y debatir, pero, llegados a un punto, pedimos soluciones concretas. Y eso, por desgracia, no lo hemos visto. No se ha adoptado ninguna medida real, sólo medidas marginales, secundarias. Que haya un debate está bien, pero si alguien te dice que quiere chocolate y tú le das arena… la metáfora no es muy buena, pero, ¿me explico? Si yo pido 10 onzas y me das 5, podemos hablar, pero si en vez de eso me das espinacas… no tiene nada que ver.

Permanecer inflexible y no cambiar las políticas, no escuchar.

No. En el movimiento somos conscientes de que no se pueden cambiar las políticas económicas dentro del marco de los tratados europeos actuales. Pero de momento no hemos ido más allá.

¿Incluso viendo la situación actual en Reino Unido?

La información no es como nos la dan. Nos dicen que el Brexit es una catástrofe y que desde el momento en que se aprobara la votación supondría el colapso, pero de momento no se las apañan mal. Por otro lado, la situación política es particular porque Theresa May, que no quería salir de la UE, es quien está al cargo. En cualquier caso, no creo en la catástrofe anunciada, creo que el Brexit se va a producir y que vendrá bien a Reino Unido.

¿Desconfía de los medios?

Sí, por supuesto, aunque en realidad no es desconfianza, sino que sé que los medios tradicionales tienen una orientación ideológica. Es complicado, necesitaría una hora y media para hablar bien sobre los medios. En resumen, no creo en la objetividad, pienso que no existe. Los medios pueden aspirar a ser honestos, pero no pueden ser objetivos, porque el ser humano no puede.

En todo caso, ¿para usted la influencia de los medios es mayor de lo que se piensa?

Sí. De hecho, hace tiempo que la gente que milita o que se interesa realmente por la política no escucha ya a los medios. Y, si lo hacen, es sabiendo que tienen que poner en duda lo que oyen. Al final, se informan por otros canales. El problema es que hay mucha gente que está como dormida, que trabaja, que consume y que no se interesa mucho por la política. Es ahí donde tienen su influencia los medios. Hay gente que no se toma la molestia de ir a buscar la información.