Pregunta a Cercanías cómo ir a Parla y la respuesta es lo mejor que le ha pasado nunca a Twitter

Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser y... Casi llego a Parla. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.