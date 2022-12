Preguntas y respuestas sobre la reforma del Poder Judicial: ¿qué escenarios pueden producirse?

¿Qué quiere hacer el Gobierno?

¿Por qué el PP quiere frenar la reforma y acude al TC?

¿Qué postura tienen PSOE y Podemos?

El grupo socialista ha presentado por su parte en el Tribunal Constitucional un escrito en el que pide que este órgano rechace la pretensión del PP de suspender de forma cautelarísima la tramitación parlamentaria de cambios relativos a nombramientos de magistrados del TC por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que “impediría que los diputados ejercieran legítimamente sus funciones como representantes de los ciudadanos”.

Alega que en este caso no se justifica “la adopción de una medida cautelarísima respecto al procedimiento legislativo en curso en el Congreso de los Diputados” pues el mismo no puede generar perjuicios de difícil reparación dado que no ha concluido y proseguirá de acuerdo con las previsiones de la Constitución y los reglamentos parlamentarios.



Y abunda en que “impediría que los diputados ejercieran legítimamente sus funciones parlamentarias como representantes de los ciudadanos, en los que reside la soberanía nacional, por lo que indirectamente se vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución”.



“Una injerencia del TC de esta naturaleza colocaría al intérprete supremo de la Constitución en una posición que no le corresponde, adelantando mediante una medida cautelar una resolución de fondo respecto de un eventual vicio procedimental que de darse podría constatarse posteriormente”, alega el grupo socialista en su escrito.