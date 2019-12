La inesperada propuesta de Mariano Rajoy a Ana Rosa Quintana en plena entrevista

Mariano Rajoy no ha cambiado en nada desde que dejara la política tras la moción de censura ganada por Pedro Sánchez. El exlíder del Partido Popular ha vuelto a la vida pública con varias entrevista, la última en El Programa de AR (Telecinco), ya que se encuentra en plena promoción de su libro, Una España mejor.

Ana Rosa Quintana ha entrevistado a el expolítico gallego y ha repasado la actualidad política, la sesión constitutiva de este martes o la fragmentación del Congreso, entre otros asuntos.

Rajoy, que ha asegurado que le trata bien la gente al tener él menos presión, se ha mostrado en completo desacuerdo del pacto Unidas Podemos-PSOE: “Si alguien me dice que si me parece bien un gobierno con la extrema izquierda y los independentistas, les diré que me parece muy mal”.

También ha mostrado su incredulidad al hecho de que el PP tenga dos miembros en la mesa del Congreso y el partido de Pablo Iglesias tres. “Hay alguien que no suma bien”, ha comentado.

Además, cuando has ido preguntado por la gran fragmentación de la cámara parlamentaria, Rajoy ha dejado una de sus frases con pullita incluida a alguna formación política: “Podemos hacer un partido usted (Ana Rosa Quintana) y yo y tendríamos bastantes más votos que algunos”.

La presentadora ha recordado la idea que propuso hace varias semanas, cuando aseguró que crearía el partido del distrito madrileño de Usera, ya que lo definió como “un barrio abandonado”. “Yo ya lo dije, pero claro, el de un barrio no vale”, le ha respondido.