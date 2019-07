El diabólico juego de la silla… y el precipicio de la política

Hay una sala a las afueras de Madrid que concentra todo el poder del país los viernes por la mañana. Las deliberaciones que allí se hacen son secretas y lo que se aprueba cambia la vida de millones de personas. Estar dentro supone haber llegado a lo más alto en la política. Llámese Consejo de Ministros.

Y ahora se vive un peligroso juego de la silla por parte del PSOE y de Unidas Podemos, que amenaza con el precipicio político: no llegar a un acuerdo, bloquear dos meses más la política española, constatar que la izquierda no sabe pactar y tener que ir a elecciones el próximo 10 de noviembre.

Para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hoy por hoy el principal “escollo” tiene nombre y apellidos: Pablo Iglesias Turrión. El líder socialista no había hablado tan claro desde la celebración de las elecciones hace casi tres meses y lo ha hecho en una entrevista con Antonio García Ferreras en Al rojo vivo desde el mismísimo Palacio de La Moncloa, divisándose al fondo las puertas abiertas de la sala del Consejo de Ministros.

Sánchez, directo y a la yugular de Iglesias

Directo a la yugular, sin rodeos y poniendo en su boca lo que se había filtrado ya días antes: no se dan las condiciones para que Iglesias entre en el Gobierno. Toda la presión para el morado: “un paso atrás”, le ha reclamado el socialista. ¿Por qué? El jefe del Ejecutivo en funciones entiende que necesita un vicepresidente que “defienda la democracia” y que no mantenga con él discrepancias en el tema catalán. Para Sánchez, no es admisible tener en su Ejecutivo a otro líder que dice que hay “presos políticos”.