¿Qué queda de Ciudadanos?

El vicesecretario general de Ciudadanos desgarró la semana pasada su promesa de mantenerse como “fiel escudero” de Arrimadas para denunciar el desplazamiento a la derecha del partido, la falta de liderazgo de su “amiga” y la necesidad de abordar un cambio profundo que evite la colisión que todo el mundo ve y de la que nadie quiere convencerse dentro del partido. “Por la calle me dicen que si Arrimadas se vuelve a presentar, no votarán a Ciudadanos. ¡Las encuestas nos dan cero diputados!”, señalaba el propio Bal hace unos días en una entrevista en El Español .

Las ‘raspas’ del partido tras tres años en vías de extinción

Transfuguismo, lluvia de bajas y bofetadas de los fundadores

De hecho, cuando en 2021 la formación celebró sus 15 años de vida, muchos de ellos no fueron invitados y otros declinaron su asistencia. “Cuando uno no está de acuerdo con las decisiones que toma el partido no tiene ningún sentido seguir afiliado”, señaló por ejemplo Xavier Pericay. El filólogo y escritor, que ahora también se dedica a escribir columnas sobre la actualidad política, ha definido la situación actual de descomposición del que ya es su expartido: “Un partido político sólo sobrevive si es útil. Mejor dicho, si los electores entienden que es útil. No ocurre ya en el caso de Ciudadanos”.