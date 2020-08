Reaparece la vecina de Valencia que se hizo viral en 'Callejeros': su hijo cuenta la historia

Es una de la frases más míticas de la televisión: “Me dice puta puta puta a mí. Sin ser nada de eso yo”. La pronunció Isabel en un programa que Callejeros emitió en Cuatro en el año 2007 . Internet, que todavía no era lo que es hoy, hizo el resto hasta convertir a esa vecina de Valencia en un icono de las redes sociales.

Ahora, el hijo de Isabel ha publicado un hilo viral en Twitter en el que explica toda su verdad de la historia y en el que cuenta que su infancia estuvo condicionada desde muy pequeño por esos sucesos. “Sin embargo, me dolió en el alma que se ridiculizara así a mi madre y se formará un circo. No se dio a entender el miedo que pasábamos cada día, en nuestra propia casa”, lamenta.

“Nuestra vecina nos hizo la vida imposible para que nos fuéramos del piso, nos atemorizaba cada día. Ver a tu madre al límite de la cordura día sí y día también es algo que por desgracia sé. Mi madre luchó cada día por mantenernos a salvo a mi hermano y a mí”, subraya.

El joven admite que a simple vista puede parecer divertido que su madre saliese y entrase de casa con bolsas de basura, pero recuerda que si les lanzaban orines y productos químicos se podían quedar ciegos o tener otros problemas.

“Mi madre tenía un miedo atroz, nunca lo mostraba. Pero siempre se mantuvo fuerte ante la gente, no dejaba ver si cansancio ni su agotamiento. Siempre recordaré hablar con mi madre mientras lloraba porque no podía más”, cuenta el joven, que asegura que aguantaron en ese mismo piso y la vecina ahora no se atreve a meterse con ellos.

“Imaginaos a un chaval de 7 años y a su hermano de 3 años, donde cada día salía tu vecina con un cuchillo o un cubo de lejía a decirte que iba a matar a tu madre. Que en un descuido la iba a tirar por las escaleras, que se andara con ojo por la calle”, relata antes de asumir que su madre es “un meme nacional” y asegurar que no le importa.

“Me duele cuando la gente se burla de ella, pero entiendo que no lo hacen con maldad porque no conocen la historia completa”, reconoce antes de publicar una foto actual con su madre para que no haya dudas de su veracidad.