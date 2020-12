2020, cuando ni una pandemia puso de acuerdo a los políticos

Probablemente habrá escuchado que la crisis del coronavirus está siendo un acelerador de tendencias latentes, como si se tratara de un pasaporte directo a los cambios económicos y sociales que prometía un futuro que no terminaba de carburar. El virus de Wuhan no ha inventado el teletrabajo, pero lo ha asentado. Y algo parecido ha hecho con la política española: no creó la crispación, pero la ha avivado.

La discusión política ya era fuerte en enero en el Congreso, donde volaron palabras gruesas durante la investidura de Pedro Sánchez, que alumbró el primer Gobierno de coalición desde la Segunda República. Pero cuando la covid-19 infectó la convivencia, el país volvió a partirse en la adversidad. Los aplausos de las ocho enmudecieron y dieron paso al ruido de las cacerolas en un viaje fugaz por los balcones: de las gracias a la rabia, bandera de España mediante.

2020 ha sido el año en que los ciudadanos pusieron en valor la sanidad pública, a la que acudieron en masa cuando la enfermedad llamó a la puerta de casa. Y el año en que descubrieron que detrás del mantra del mejor sistema sanitario del mundo había carencias.

Un virus desconocido hasta hace apenas un año cambió para siempre el rumbo de una legislatura que nació con 52 diputados de extrema derecha sentados en la Carrera de San Jerónimo y con la promesa de elevar a la categoría de excitante thriller político la mesa de diálogo entre Moncloa y Generalitat para resolver el “conflicto” independentista en Cataluña, donde 2020 ha dado carpetazo al inhabilitado Quim Torra.

Nada más lejos de la realidad porque la política catalana, como la de casi todos los rincones del planeta, ha tenido que aparcar ocho años de procés para gestionar una epidemia que no se supera con el simbolismo de una república que no existe.