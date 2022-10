“Yo he estado en política 30 años y he dicho cosas que se han malinterpretado...”, ha intentado continuar Aguirre. Pero en ese punto Risto ha sido inflexible: “No, no, no. Déjame decir una cosa”.

“No he abierto un debate porque ese debate me parece tan estúpido que se entiende perfectamente lo que dijo la ministra que no lo voy a permitir aquí. Sobre esto debatís fuera. En el programa no. ¡Esta clarísimo lo que dijo! Dijo basado en el consentimiento. Basado en el consentimiento significa en edad de consentimiento. Quien no lo entienda tiene un problema. Y ya está de verdad”, ha zanjado.