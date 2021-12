Roberto Brasero se arranca a rapear cuando le preguntan si habrá Filomena este año

Con una base a ritmo de rap, Brasero ha explicado la situación a golpe de rima. “¿Qué pasa con Filomena ? Todo el mundo me pregunta si va a caer otra buena. Yo te lo voy a contar”, comenzaba la gran interpretación del presentador. “Escucha. Si te digo la verdad, esta es la realidad. Una cosa así no se puede predecir”, añade al ritmo de la base.

“No lo podemos saber con la meteorología, bastante con el día a día”, continuaba. “Una semana, una quincena, sí; hablarte de tres meses, no. No merece la pena, no por no predecir, es que no se va a cumplir. Y si se cumple, la verdad, será por casualidad, bro”, añadía en un intento por ajustase a la jerga de los raperos modernos.

En cuando a Nochevieja, el presentador lo deja bastante claro: “Manga corta a mediodía, y luego la noche será fría, pero no tanto. Aquí te dejo mi canto, está es la previsión: primavera en Fin de Año. No es una inocentada, es el anticiclón”, finalizaba Brasero entre risas.

El vídeo, como no podía ser menos, ha sido muy compartido en redes sociales y ha generado todo tipo de comentarios. “Brasero rapeando y diciendo ‘Bro’ es todo lo que necesitaba para ser feliz”, comentaba una usuaria. “Roberto Brasero del Bel-Air”, compartía otro usuario junto con el vídeo del momento.