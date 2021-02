Roberto Leal despeja la gran duda que hay ahora en 'Pasapalabra': la clave la tiene en la mano

El concursante de Pasapalabra, Pablo Díaz, se quedó este jueves a una sola respuesta de llevarse 1,8 millones de euros.

El programa que presenta Roberto Leal en Antena 3 vivió una de sus ediciones más vibrantes de las últimas semanas y Díaz se quedó a un general de las Guerras Púnicas de ser millonario.

Pero, en plena pandemia, donde hay unas medidas muy estrictas para prevenir el contagio de coronavirus, ¿qué habría pasado si el concursante se hubiese llevado el bote?

Roberto Leal ha despejado la duda y lo ha explicado: ”Él se llevaría el bote y yo traigo mi bote. A partir de ahora, con 24 [aciertos] yo hago así, me rocío por encima, me desinfecto y aquí, hombre, el abrazo quien sea se lo tiene que llevar. Nos hacemos PCR, yo la tengo y de verdad, aunque me lleve cinco minutos”.