Robles: "Nadie puede atribuirse el 'no a la guerra', pero no podemos mirar hacia otro lado"

Según Robles, “el Gobierno es uno, es un órgano colegiado, hay una acción de Gobierno que la marca el presidente” y no ninguno de los dos bloques que conforman el gabinete. Ha defendido que la opción de Pedro Sánchez ha sido “clarísima”, “hablando con líderes”, moviéndose con pasos que unos salen a la luz y otros no, tratando de que la diplomacia triunfe. Pero, remarca, la situación es “difícil” y requiere de “amplitud de miras” y de mostrar “solidez”. Un mensaje que hace extensivo a la oposición.

Robles ha asegurado que “el compromiso de España con la paz es inquebrantable” y que se actúa como socio “fiable y serio” de la OTAN. Una reflexión que ha hilado a las críticas del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre la participación de España en la crisis de Rusia y Ucrania. Iglesias dijo que a Robles “la han rectificado” tras hablar de refuerzo defensivo, y la ministra, como hizo ayer, lo ha invitado a escuchar bien sus declaraciones ya que tiene “mucho tiempo” libre. “El señor Iglesias no me escuchó, aunque tenga mucho tiempo no me escucha, le diría que volviera a escuchar mis declaraciones, que son claras”, zanja.

Lo cierto es que Robles ha insistido en que España no refuerza su personal y su despliegue en el este de Europa, sino que adelanta medios comprometidos dentro de la línea de trabajo habitual con la OTAN. “España no ha enviado más refuerzo sino que está cumpliendo con sus compromisos. Solo hemos adelantado un par de semanas lo que estaba previsto”, replica.

“Por ahora no ha habido ningún ataque. No se ha producido ninguna invasión. La OTAN hace políticas de disuasión y solidaridad con Estados que puedan verse perturbados. Tenemos que ser prudentes”, añade. También sostiene, en comunión con Bruselas, que no se dan las circunstancias para retirar al personal español no esencial de Ucrania, un paso que sí ha dado EEUU.

Sobre la reunión del presidente de EEUU, Joe Biden, con diversos líderes mundiales esta pasada noche, en la que dejó fuera a España, Robles ha defendido que la relación de España con Washington y con la OTAN es “absolutamente permanente”, aunque hay acciones que no tienen “salida a la luz pública”, que está “en todo momento y en todo instante siguiendo la evolución de los acontecimientos” y que no sólo se actúa con videollamadas, sino con otras “actuaciones que no son tan conocidas”.

España, no obstante, será este verano la sede de la cumbre de la Alianza Atlántica, que se celebrará en Madrid.