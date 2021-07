Rufián se corona con su mensaje tras el bronce de Pablo Carreño: dice lo que muchos piensan

“La presión es un privilegio, amigo”. Esto es lo que dijo el tenista serbio Novak Djokovic preguntado por la decisión de la gimnasta estadounidense Simone Biles de dejar los Juegos de Tokio por ansiedad.

“Sin ella no existiría el deporte profesional”, prosiguió Djokovic. “Si tu objetivo es estar en la cima de tu deporte, lo mejor es que comiences a aprender a lidiar con la presión y los momentos difíciles, tanto en la pista como fuera de ella”, agregó.

“No puedo decir que no vea o no escuche todo ese zumbido o ese ruido, porque por supuesto que está ahí, pero he aprendido a manejarlo de tal forma que no me destruya. No me desgastará. Siento que tengo la suficiente experiencia como para saber cómo debo entrar en la pista y jugar mi mejor tenis”, añadio Djokovic.

Unas declaraciones que se le han vuelto en contra al serbio tras su partido por el bronce de este sábado, en el que ha caído en tres sets ante el español Pablo Carreño.

Un partido en el que Djokovic, además, ha terminado perdiendo los papeles al lanzar una raqueta contra la grada que, por suerte, estaba vacía.

Son muchos los que le han recordado estas palabras al serbio, entre ellos Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, quien ha realizado la siguiente reflexión: “Pues para saber gestionar la presión tan bien y disfrutar de ese privilegio tanto Djokovic ha ganado las mismas medallas que Simone Biles”.