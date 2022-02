"La justificación del ataque de Rusia es desmilitarizar Ucrania"

via Associated Press

Del envío de tropas occidentales a la zona no hablamos porque, recuerda, “la OTAN no puede entrar porque Ucrania no es uno de sus miembros″; esa es su aspiración, pero hoy sólo es un país colaborador, amigo. Estados Unidos ha dicho en reiteradas ocaciones que no va entrar tampoco. “Sería un conflicto entre potencias nucleares”, recuerda la experta. El resultado de esta guerra si Ucrania se defiende sola va a ser una derrota de este país, augura.