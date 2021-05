Santiago Abascal cancela su entrevista con Susanna Griso en 'Espejo Público' al ver este rótulo

JAVIER SORIANO VIA GETTY IMAGES/ANTENA 3

JAVIER SORIANO VIA GETTY IMAGES/ANTENA 3 Santiago Abascal y Susanna Griso.

Un acto que se saldó con cargas policiales, dos detenidos, siete heridos y con Abascal dando la rueda de prensa desde dentro de su hotel. Fuera del recinto, cientos de personas han protestado al grito de “Abascal, no vas a hablar” o “Abascal, fuera de Ceuta”.

Un letrero que no ha gustado nada al partido de extrema derecha, que minutos antes de la entrada de Abascal en directo ha escrito en Twitter: “Santiago Abascal cancela la entrevista en Espejo Público ante las mentiras permanentes que se están emitiendo. La más flagrante: decir que los seguidores de VOX participaron en enfrentamientos. Hay que ser miserable para llegar a este nivel de manipulación”.

Susanna Griso se ha hecho eco de este mensaje de Vox: “Un rótulo que este programa ha puesto en el que hablábamos de enfrentamientos entre los partidarios y detractores de Vox ha molestado a la formación de Santiago Abascal y ha declinado concedernos esa entrevista”.

La presentadora ha defendido que a ella le hubiese gustado que “si a Santiago Abascal no le gusta un rótulo me conceda la entrevista, me critique el rótulo y yo lo defenderé porque creo que tengo argumentos para defenderlo”.

“Cancelar la entrevista sin más pues no sé, ellos sabrán”, ha lamentado Griso.