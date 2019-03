Medio año después llegó la contestación de Santiago Auserón (“Juan Perro”): “En las palabras de Iván hay un extraño resentimiento. Él verá lo que hace. Yo no promocionaría un producto hablando mal de otra gente para llamar la atención, aunque haya mucha música pop española que realmente no me gusta”. Se refiere a Iván Ferreiro (Los Piratas, Iván Ferreiro) tras las palabras que este “dedicó” a Radio Futura en una entrevista de ABC

Auserón, voz y líder de Radio Futura, una de las bandas de pop-rock españolas de los 80′s y primeros 90′s más reconocidas, ha publicado una nota en Facebook para responder a Ferreiro. Lo curioso es que aquellas declaraciones las hizo en septiembre del pasado año.

Entonces, el músico gallego calificó así a la banda de Auserón: “Radio Futura en directo eran una puta mierda. De eso no se habla. Y seguro que Santiago Auserón te lo dirá: -Éramos una puta mierda-. Se iban a grabar a Nueva York y no sabían tocar lo suyo, era desastroso. Y el directo estaba grabado en un estudio, porque no les daba”.

“Tenían a un cerebro maravilloso, que era Santiago Auserón, pero los demás no estaban a la altura. Santiago empezó a tener músicos guays cuando conoció al músico cubano que le gustaba, el otro que nosequé...”.