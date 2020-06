Por Raquel Simakawa, doctora de Médicos Sin Fronteras en São Paulo:

“Siento mucho estar causando tantos problemas”, parecía querer decirme aquel señor. Su leve hilillo de voz a duras penas lograba atravesar la mascarilla que llevaba puesta, así que me entraron dudas de si habría oído bien. Me incliné sobre la mesa para poder escucharle mejor y le pedí con un gesto que por favor me hablase un poquito más alto. “Siento haberte dado tanto trabajo”, me dijo esta vez de manera bien clara, aunque con una voz igualmente apagada y débil. Contuve la respiración por un segundo y me quedé observándole. Tenía algo más de 60 años y presentaba el típico silbido de las personas que tienen saturación de oxígeno por debajo del 90%. Llevaba tres días así, entre idas y venidas al servicio de urgencias del hospital, donde no dio con nadie que quisiera tratarlo con dignidad y donde se empeñaron en darle de alta una y otra vez, a pesar de que claramente necesitaba ser hospitalizado y, al menos, recibir oxígeno.

Este hombre es uno de los más de 50 pacientes a los que estamos atendiendo actualmente en uno de los refugios de emergencia de São Paulo donde trabajamos. Son espacios creados para que las personas que presentan síntomas leves de COVID-19 puedan aislarse de los demás. En Brasil, al igual que pasó en España durante los peores días de la pandemia, se recomienda que los casos leves permanezcan aislados en casa y que acudan en busca de atención médica ante cualquier signo de empeoramiento, como el que este señor presentaba.

En cualquier caso, para algunas personas estas recomendaciones son extremadamente difíciles de seguir, ya que muchos de los que vienen aquí no tienen hogar. Es el caso de mi paciente y de unas 24.000 personas más en la ciudad de São Paulo. El último censo, realizado en 2019, revela que el 85% son hombres, más del 65% son negros y casi la mitad, concretamente el 46%, tienen entre 31 y 49 años. De estas 24.000 personas, 386 se declararon transexuales, una población que además de enfrentarse a la exclusión social, sufre, entre otras muchas dificultades, una alta prevalencia de tuberculosis, lo cual les hace especialmente vulnerables a la COVID-19.