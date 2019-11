“Mi casa es mi castillo”. Entendiendo por casa no un dúplex en Serrano ni un chalé en La Moraleja. Un pisito modesto, un apartamento mínimo en el que amontonar tu vida. Fue un jurista inglés del siglo XVI quien acuñó la frase, refiriéndose a la inviolabilidad del domicilio, en aquellos momentos, a la potestad de no dejar entrar a los hombres del rey en tu vivienda, sin una causa legalmente justificada. Desde entonces dicha doctrina ha evolucionado de diversas maneras, algunas muy dolorosas, pero creo que no hay nadie que no piense así de su casa. Su castillo.

Por eso me ha llamado poderosamente la atención conocer que ya hemos admitido, lo ha dicho la FUNDEU, la Fundación del Español Urgente a la que tanto acudo, el término “sinhogarismo” como neologismo válido. Fenómeno social que afecta a las personas sin hogar. Y hasta le han puesto “día de…”. El 7 de diciembre, que por cierto es mi cumpleaños, se celebra en medio centenar de ciudades del mundo, también en alguna española, el día, y la noche, de las personas que viven en la calle.

La intención es buena, por supuesto. Se trata de visibilizar a los que no tienen un castillo, por mínimo que sea, al que retirarse al final del día; una puerta que cerrar a tus espaldas, un armario, unos cajones en los que guardar lo poco o mucho que tengas, un espejo ante el que llorar o hacer muecas antes de enfrentarte al día, o de darlo por terminado.

No hay acuerdo en las cifras, que no es tarea fácil ir calle por calle mirando bajo los cartones, o en los bancos del parque o en los más recogiditos cajeros automáticos. En España, se habla de entre 30.000 y 40.000 personas, según escuchemos al INE o a Cáritas.