Noche en calma: Israel y la Yihad Islámica firman alto el fuego tras 44 muertos en Gaza

Las negociaciones

La YIP, por su parte, identificó al menos a nueve de los muertos como milicianos del grupo, incluyendo a los dos principales comandantes de su brazo armado: Taysir al Yabari y Jáled Mansur. Del lado israelí no se registraron muertes y se contabilizaron unos 40 heridos leves.

NurPhoto via Getty Images

Las claves de la ofensiva y el acuerdo

Uno de los elementos clave de esta escalada fue la decisión del movimiento islamista Hamás , que gobierna de facto en Gaza y cuenta con un poderío armamentístico muy superior al de la YIP, de no sumarse a la respuesta armada ante la ofensiva israelí del viernes.

No obstante, esta mañana el Gobierno de Israel ha descartado que haya accedido a excarcelar a dos altos cargos de Yihad Islámica. El secretario general de la milicia, Ziyad Nakhala, ha exigido la salida de prisión de Bassam al Sadi y Jalil al Awawda, alegando que así figura en el acuerdo de alto el fuego. “Si el enemigo no cumple con lo que acordamos a través del mediador egipcio, reanudaremos la lucha nuevamente y Dios hará con nosotros lo que quiera”, ha avisado, según el diario The Jerusalem Post.