Carolina Herrera ha enfurecido a muchas personas en todo el mundo en las últimas horas al afirmar: “Solo las mujeres sin clase llevan el pelo largo a partir de los 40”.

A raíz de esas palabras, la presentadora Susanna Griso se ha mostrado muy dura en Espejo Público con la diseñadora. “La elegancia no está en el pelo, no está en el cabello. La elegancia es tratar a la gente con humildad, sean de donde sean y procedan de la clase social de la que procedan”, ha empezado diciendo.

Y el remate ha llegado a continuación, cuando la periodista ha dejado un mensaje claro: “Yo creo que hay algunas que mean tanta colonia que la deberían embotellarla y venderla”.

La afirmación ha generado murmullos y risas en el plató. De hecho algunos de sus colaboradores le han dicho: “Eso es zasca, ¿eh? ¿Hacia quién iba ese zasca? ¿A quién le estás lanzando todo esto, Susanna?”.

Susanna Griso no se ha escondido: ”¡A Carolina Herrera! ¡Vamos”. En ese momento ha intervenido Carmen Lomana, que estaba en conexión en directo: “Carolina Herrera lleva la misma imagen aburridísima desde hace mucho tiempo. Cuando estaba mucho más mona con su media melena o con lo que le diera la gana”.

“Pero claro, para mí en este momento Carolina Herrera tampoco es un icono de estilo”, ha zanjado Lomana.

Lo cierto es que la diseñadora no se cortó ni un pelo en su entrevista al Daily Mail, donde también afirmó: “Una mujer debe envejecer con gracia y no tratar de tener la edad que no tiene o parecerá ridícula. Veo muchas mujeres por la calle, y de espaldas, parecen muy bonitas con su pelo largo y sus falditas. Pero cuando se dan la vuelta, ¡argh, son viejas!”.

En cambio, no ve ningún problema a inyectarse botox: “Me he puesto un poco de Botox, ¿por qué no? Creo en mantener la piel limpia y fresca”.