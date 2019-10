Las cuatro palabras de Susanna Griso que han enfadado a Albert Rivera en 'Espejo Público'

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha mostrado su enfado con Susanna Griso después de que la periodista asegurase que “no daban los números” para que prosperase la moción de censura contra Quim Torra presentada por el partido naranja este mes de octubre.

Todo ocurrió en Espejo Público después de que Rivera criticase al líder del PSC, Miquel Iceta, por no apoyar esa moción hace dos semanas. “No daban los números, señor Rivera”, matizó de inmediato Griso, que calificó la moción de “estéril”.

“Una moción estéril es su opinión, señora Griso. No sé si usted está opinando o no, pero yo creo que era una moción necesaria”, contrarrestó el político. “Lo que le estoy diciendo es que en la moción no daban los números, ni con los comunes ni con el PSC podrían haberle destituido. Es decir, que esa moción era un brindis al sol”, replicó la presentadora.

Rivera no pudo entonces ocultar su enfado. “Bueno, es su opinión. A mí me parece que censurar a un señor que legitima la violencia no es un brindis al sol, es una acción política de primer nivel”, contestó.

Ante el tono de Rivera, Griso exclamó: “Señor Rivera, no se enfade conmigo. Lo que digo es que los números de la moción de censura no daban”.

“Me parece bien que usted opine, pero entienda que yo le explique a los españoles lo que me parece mal”, respondió el líder de Ciudadanos.