Susanna Griso rompe a llorar tras lo que ha contado Mamen Mendizábal en 'Espejo Público'

Susanna Griso se ha emocionado este martes en su programa, Espejo Público, gracias a la visita de Mamen Mendizábal. La presentadora de Más Vale Tarde ha acudido al programa de Antena 3 para presentar su nuevo espacio, Palo y astilla, en el que distintos personajes famosos van a homenajear a sus padres.

La periodista de laSexta ha contado en directo la importancia que ha tenido para ella su hermano mayor tras la muerte de su madre. Sin embargo, ha tenido que interrumpir su discurso ya que ha visto tanto a Griso como a su compañera Lorena García visiblemente emocionadas. ”¿Vamos a llorar o qué?”, ha preguntado.

Rápidamente la conductora de Espejo Público ha pedido que no la enfoquen en cámara: “Hablando de mis hermanos y me pongo a llorar... Os lo pido por favor. Lorena también está llorando, no me enfoquéis a mí”.

Mendizábal ha continuando sincerándose y contando que ella experimentó un recuerdo de su madre muy potente. “Hace muchos años que murió y agradezco muchísimo a la vida que mi padre siga vivo, pero es algo que no se puede evitar”, ha reconocido.

“En la adolescencia y hasta hace unos años me he empeñado en matar a mi padre y mi madre, destrozar todo ese patrimonio que te enseñan. Hay una época en la que quieres esa rebeldía, tirar por tierra todo lo que te han enseñado, pero te haces mayor y vuelves a recuperar”, ha asegurado Mendizábal, que ha concluido afirmando que durante unos años su obsesión era no parecerse a su madre y que ahora lo que quiere es parecer más a ella.

Griso, tras esas palabras, ha bromeado con que no la va a invitar más al programa, ya que le ha hecho llorar como no lo hacía hace mucho tiempo.