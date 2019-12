Tengo alopecia y esto es lo que me gustaría que supieran mis amigos

Desde que me diagnosticaron la enfermedad, la alopecia no me ha parecido más que una pequeña inconveniencia que me obliga a pasar más tiempo peinándome con la subsiguiente decepción cuando no me queda tan bien como esperaba. Sin embargo, las reacciones de la gente a la que se lo he contado (y a la que no) antes de cumplir los 30 me han hecho sentir como si fuera un poblema mucho peor de lo que me imaginaba: algo vergonzoso que debía ocultar, como hice durante años con mis compañeros de piso.