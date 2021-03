Teo se hace mayor: la historia del icónico niño de los cuentos que ahora es meme

Es difícil encontrar una estantería de alguna casa o escuela española por la que no se haya colado un niño pelirrojo llamado Teo. Ese niño inquieto que iba a la escuela, al zoo, se montaba en avión o en tren se ha convertido en todo un icono intergeneracional y en su mochila lleva siete millones de ejemplares vendidos, según datos de la editorial Planeta. Sigue estando presente incluso cuando ya más que a la niñez se acerca a una asombrosa madurez: Teo ya tiene 44 años. Y, por el momento, no piensa estarse quieto.

Teo fue por primera vez a la imprenta en 1977 y lo hizo por partida triple. Publicaron a la vez Teo va en barco , Teo va en tren y Teo va en avión . Lo que no sabían ni sus autoras ni el propio Teo es que no iba a ir a la juguetería, como tenían pensado, sino que se iba a convertir en libro.

Éxito sin publicidad ni marketing: del colegio al ‘meme’

Esta incursión en el mundo editorial supuso un antes y un después en la literatura infantil. Sus dibujos estilo naif no se habían visto hasta el momento y, en una España en plena Transición necesitada de nuevos contenidos conciliadores para los niños, encontró su oportunidad.

“Quizás por esa cosa naif de que no teníamos preparación, quisimos dibujarlo con lápices de colores. Conseguimos encontrar ese estilo particular, esa personalidad que es difícil de lograr”, apunta.

Tras esos primeros libros la editorial les pidió nuevas publicaciones, pero ellas no se han llegado a creer nunca el éxito. “Nosotras pensamos que hasta tiene alma”, bromea Esteban.

Sin embargo, Goyta y Esteban coinciden en que han vivido ajenas al éxito. Principalmente por dos motivos: no ha habido apenas campañas publicitarias ni de marketing ni han tenido un gran protagonismo al escribir con seudónimo.

Por su parte, explican que el nombre de Violeta Denou nace a raíz del nombre del estudio y de la necesidad de acercarlo a los niños. ”Éramos tres y, para no poner los nombres de las tres autoras, pensamos Estudio Denou, pero era muy formal. Pusimos Violeta Denou y muchos pensaron que era una autora extranjera”, señala Goya.

“Esto es el colmo, nosotras decimos pero cómo puede ser. Hay bromas que son muy simpáticas, pero otras a veces no nos gustan nada. Al final, es un referente y no puedes ponerle vallas al campo. Lo positivo que sacamos es que está vigente hoy en día”, bromea Esteban sobre este tipo de publicaciones.

El influjo de la maternidad

Cristina Arias via Cover/Getty Images

La sencillez del personaje ha hecho que su público fueran los primeros pequeños lectores, aunque admiten que antes llegaba hasta los 7 años y ahora cada vez los leen más pequeños. “A otros más mayores les gusta también porque es una lectura fácil, no a todos los niños les gusta leer así de entrada. Es un buen recurso para empezar a leer, los mandas a la cama con un Teo y generalmente les suele gustar. Primero le cuentas el cuento, pero luego ya lo cogen ellos. Se saben la historia y sacan sus propias conclusiones”, explica Esteban.

Adaptarse o morir

En estas cuatro décadas, Teo ha ido cambiando —que no creciendo—. Sigue siendo un niño de cinco años, pero sus libros ya no son iguales. Las autoras recalcan que han adaptado más de siete títulos en los últimos años, tanto por motivos sociales como tecnológicos. Además de otras publicaciones nuevas como el próximo Teo y los animales salvajes o Teo va a la montaña, en colaboración con Aldeas Infantiles. “Ya no sabíamos qué hacer, había ido a todas partes”, bromea Goyta.