Tierra Santa sin cristianos: el lugar donde empezó todo y donde cada vez hay menos creyentes

Kairos Palestine, una organización de cristianos de base, sostiene que, en su caso, las razones de que se reduzcan los cristianos, las comunidades se atomicen y se desconecten entre sí no tienen que ver con una persecución religiosa, “sino por el hecho de ser, además, palestinos”. “Sufrimos la ocupación como los no cristianos, la presencia militar, las redadas albitrarias, la tierra en manos de los colonos, la imposibilidad de crear empresas en suelo propio y la lejanía de otros hermanos por culpa de un muro ilegal que rompe pueblos enteros”, denuncia Daniel Bannoura, miembro de la entidad e investigador en el Bethlehem Bible College. Pero “a eso se suma, en particular, que no podemos visitar nuestros santos lugares: si eres de Gaza o Cisjordania, no puedes ir a Jerusalén al Santo Sepulcro o al Monte de los Olivos, porque necesitas que Israel te dé un permiso, que pocas veces llega”, abunda.

En otros puntos de la región, el problema mayor es la persecución, pero no en Palestina. El padre Khader “garantiza” que la convivencia es buena con las demás religiones (la musulmana es la mayoritaria en Palestina) y que así ha sido “desde siempre”. “Hay mucho respeto y admiración mutua, el diálogo y la diversidad son connaturales en este territorio. No tenemos casos como el price tag”, dice, señalando una serie de ataques perpetrados por judíos extremistas contra intereses cristianos y musulmanes que el Gobierno israelí llegó a calificar de “terrorismo”.

En cada fiesta cristiana hay polémica por los pocos permisos que Israel, que controla militarmente todos los pasos de los territorios palestinos, otorga. El Centro Inter-Iglesias de Jerusalén denuncia que se conceden menos del 10% de los permisos solicitados y este año no es una excepción, no dejará que nadie de Gaza salga hacia Jerusalén o Cisjordania en estas fechas. “Motivos de seguridad” es la escueta respuesta del Ejército. El millar de cristianos que quedan en la franja (se han perdido más del 60% de ellos en cinco años) lograron 700 permisos el pasado año para las distintas fiestas, pero nada esta vez. Gaza, la costa por la que María, José y el Niño cruzaron escapando a Egipto.

En toda la región

“Todavía hoy en Medio Oriente asiste a un proceso que ha herido las relaciones entre los pueblos de la región, creando una situación de injusticia en la que esperar la paz resulta casi temerario”, se lee en el llamamiento para la colecta de Tierra Santa de este año, una cita anual en las iglesias del mundo en la que se buscan fondos para sus hermanos de la zona. Y es que son muchos los frentes abiertos en los que la paz no está ni se la espera.

Por ejemplo, en Siria, que en marzo entrará en su noveno año de guerra, de los 18,3 millones de habitantes sólo el 4,2% son ya cristianos. La contienda, para ellos (que habían vivido décadas de relativa calma con el visto bueno de otro Assad, el padre, Hafez), ha supuesto la práctica desaparición de comunidades fuertes como la de Alepo y de iglesias medias. Unos han muerto, otros han escapado (como los demás sirios), y otros más han sido detenidos y secuestrados por grupos armados poco favorables a los cristianos y, sobre todo, por yihadistas como los del Estado Islámico y Al Nusra. Sobre todo en lo primeros años, se sucedieron los asesinatos de religiosos y la destrucción de templos. El discurso del odio aún no se ha mitigado, incluso con el Califato destrozado.

Es lo que pasa en Irak, donde el antagonismo étnico ha sido tan intenso que quedan unos rescoldos demasiado dañinos. Apenas el 0,7% de su población es ya cristiana (39,3 millones), porque la mayoría se ha ido a EEUU o Canadá. La culpa, además de las sucesivas guerras, es del Daesh, que aunque casi desaparecido cuenta con un intenso poder ideológico e inspira acciones en su contra. Si a eso se suma la desprotección del Gobierno, queda sólo irse.