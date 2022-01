Torturas, ataques y abusos: el horror por el que pasan los migrantes para llegar a Europa

“Sufrí mucho en Libia”, dice Aissatou (los nombres de esta información han sido cambiados), una mujer de 21 años de Camerún. “Cuando llegué allí, no tenía ninguna cicatriz. Ahora, tengo por todo el cuerpo”.

Aissatou tiene una gran cicatriz en el pecho, un recuerdo que llevará siempre consigo, a causa de un apuñalamiento que sufrió al intentar escapar de una prisión en Libia. “Era una cárcel de mujeres, así que los guardias siempre violaban a las chicas. No nos alimentaban bien. No teníamos ropa; vivíamos en la suciedad. Cuando intentábamos escapar, llamaban a las [bandas] para que vinieran a azotarnos... Nos golpeaban con sus kalashnikovs”.

Un día, varias mujeres, incluida Aissatou, lograron salir corriendo de la prisión. “Cuando [los guardias] vieron que las chicas se escapaban, sacaron todo lo que pudieron −[barras] de hierro, armas−, para dañarnos. Fue entonces cuando un guardia me apuñaló en el pecho. Me apuñaló con un tubo de metal”, dice. “Muchas chicas resultaron heridas, pero corrimos de todos modos. Mi ropa estaba empapada de sangre. Le pedí a gente en la calle que me escondiera”.

Otro hombre habla de la violencia que sufrió en el centro de detención de Abu Issa, en Zauía, a unos 50 kilómetros de Trípoli, donde estuvo recluido durante más de un año. “Nos golpeaban todas las mañanas… A veces te golpeaban con sus armas, [o] con tubos de madera o de metal; electricidad; todo. Sufrí muchas lesiones”.