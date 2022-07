Tres minutos y adjetivos durísimos: el repaso del Gran Wyoming a Ayuso en 'LaSexta Noche'

“Me parece muy sorprendente. Me parece que es de una agresividad, de una mala educación, una falta de respeto sistemática. Estas cosas que hace, por ejemplo, nunca mira al que le está hablando. Esa chulería agresiva y esa violencia que impone en la Cámara es innecesaria. Se puede mirar a la gente y contestar. Es que, hemos traspasado una línea roja y es que esta mujer tiene un cargo institucional, no es una hooligan de partido. Esta mujer debería ser la presidenta de todos los ciudadanos, no puede insultar sistemáticamente a aquellos que no le votan y que considera sus enemigos. Porque entonces lo que tiene que hacer es hacerse portavoz del partido. Entonces sí, que diga lo que le dé la gana, desde un cargo político. Pero no desde un cargo como es la presidencia. Te digo esto como desde una Alcaldía. Quiero decir, entre esta mujer y Manuela Carmena, que son dos perfiles, y no hablo de ideología, sino de educación elemental; hay tal abismo que me desespera mucho que la ciudadanía no sepa distinguir”.