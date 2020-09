Trump pide a la ONU que haga a China "rendir cuentas" por "infectar al mundo" con el Covid-19

“Este vacunacionalismo no es solo injusto, sino que es contraproducente. Ninguno de nosotros estará seguro hasta que todos estemos seguros”, señaló del diplomático portugués.

Lo dice cuando, con más de 200.000 fallecidos por pandemia, el número de víctimas mortales por esa enfermedad en Estados Unidos superó este martes el balance de las últimas cinco guerras en las que ha luchado el país, desde la sangrienta guerra de Vietnam hasta los recientes conflictos en Irak y Afganistán. Si no fuera por él, dice el republicano, serían muchas más.

Con los líderes internacionales interviniendo a través de videos pregrabados, a la jornada inaugural de esta Asamblea General le faltó el dramatismo de los discursos en directo y del cara a cara, pero no los cruces de acusaciones entre potencias.

Ante esa situación, el presidente francés, Emmanuel Macron, llamó a construir “un nuevo orden” mundial que no esté definido por la “rivalidad” entre EEUU y China y en el que Europa asuma plenamente su responsabilidad. Trump, sin embargo, reivindicó el poderío económico y militar estadounidense y su “destino como pacificador” del mundo, haciendo valer sus recientes mediaciones en Oriente Medio o Afganistán, pero siempre desde una posición “de fuerza”.

Del otro lado, Xi recalcó que su país no va a mantener ningún tipo de guerra, “ni fría ni caliente”, y nunca buscará la “hegemonía”, sino la cooperación y el multilateralismo.

Aprovechando la aversión de Trump por los organismos internacionales, Pekín ha reforzado en los últimos años su apuesta exterior y, según muchos analistas, está ganando influencia en la ONU y en otros foros.

Xi mantuvo hoy esa línea, prometiendo más dinero para fondos multilaterales, atacando el proteccionismo estadounidense y comprometiéndose a hacer más contra el cambio climático.

La disputa por Irán

Como es habitual, los líderes tocaron varios conflictos y crisis internacionales en sus discursos, entre las que destacó sobre todo la disputa en torno a Irán, su programa nuclear y la campaña de presión que lleva a cabo Estados Unidos, que ha tenido su capítulo más reciente en la ONU.

Tras dejar el acuerdo atómico de 2015 e imponer duras medidas contra Teherán, Trump activó el mes pasado un mecanismo en Naciones Unidas para restablecer todas las sanciones internacionales contra el país persa.

El movimiento, sin embargo, no ha sido reconocido por el Consejo de Seguridad de la ONU, dado que el resto de potencias consideran que Washington no puede invocar esa cláusula al no ser ya miembro del acuerdo nuclear, evidenciando el aislamiento estadounidense en este ámbito.

“Esta es una victoria no solo para Irán, sino para la comunidad global”, destacó el presidente iraní, Hasan Rohaní, que dedicó prácticamente todo su discurso a atacar a EEUU y a asegurar que su país resistirá a las sanciones unilaterales.

Europa, que trata de salvar el acuerdo nuclear, está decidida a no ceder al intento de Washington, según recalcó Macron.

El novedoso formato de la Asamblea General, con los líderes interviniendo desde sus capitales, ha permitido a la ONU reunir este año a más jefes de Estado y de Gobierno que nunca.

Mientras, la sede de la organización en Nueva York, habitualmente un enjambre de actividad en estas fechas, permanece semivacía, con apenas dos centenares de diplomáticos autorizados a seguir los debates desde el hemiciclo.

“La pandemia de la Covid-19 ha cambiado nuestra reunión anual hasta hacerla irreconocible. Sin embargo, también ha hecho que sea más importante que nunca”, subrayó Guterres.