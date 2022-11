Trump y las expectativas republicanas pinchan en las elecciones de Estados Unidos

The Washington Post via Getty Images

The Washington Post via Getty Images

El problema de que no se cumplan las expectativas, es que acaban desdibujando todo el panorama. Eso es lo que le ha ocurrido al Partido Republicano en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

A Trump se le enfrió la cena

A pesar de que los republicanos llevan las de ganar en la Cámara de Representantes donde acarician la mayoría, los demócratas resisten en el Senado. No son las cuentas que se hacía Donald Trump , que azuzaba a los suyos con la idea de anunciar su candidatura para la carrera presidencial de 2024, y a quien se le enfrió la cena, sin espacio para el champán.

Pero ahí no acaba la cosa, otros capítulos de estas elecciones que complican la posición interna de Trump dentro de su partido la han escrito las victorias de su propio partido en territorios como Georgia o New Hampshire.

Al igual que Kemp, en New Hampshire, el candidato republicano, Chris Sununu, que llegó a calificar a Trump como un “jodido loco”, según el medio estadounidense POLITICO , se impuso con una mayoría contundente de más del 56% de las papeletas.

En declaraciones a POLITICO, el veterano estratega republicano de Phoenix (Arizona), Chuck Coughlin, mostraba su desconcierto: “Esto debería ser como un paseo por el parque para los republicanos...”. Al tiempo que afirmaba que Trump ya no contaba con “el viento de cola”.

Un poco de oxígeno para los demócratas

El peor de los escenarios para los demócratas, la pérdida del Congreso y del Senado, por ahora se ha alejado un poco. Aunque perder la Cámara de Representantes será un duro golpe, conforme avanza el recuento, su composición en firme es de 174 demócratas y 199 republicanos, según The New York Times , y faltarían por repartir 62 escaños. La mayoría se fija en 218.

El rotativo estadounidense estima que el reparto final estará en torno a 211 asientos demócratas frente a 224 republicanos. Por contra, esto no supone que las iniciativas de Biden vayan a quedar sistemáticamente bloqueadas a partir de ahora.

En Estados Unidos los congresistas no están sujetos a la disciplina de voto, y una diferencia de 13 escaños como la que señala The New York Times podría antojarse fácilmente movediza a un lado u otro de la balanza según la cuestión que se vote. Con vistas a perder, ese podría ser el mejor peor escenario para los de Biden.