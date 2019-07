TVE sorprende con este original cierre el Telediario de una semana tan especial

La segunda edición del Telediario de TVE de este domingo ha dejado un final inesperado y nada habitual en el informativo de la cadena pública. Oriol Nolis, su conductor, ha sorprendido a todos.

“Nosotros queremos cerrar el día en el que precisamente se cumple medio siglo del primer paseo lunar llevándoles ahí con una canción”, ha explicado Nolis, antes de dar paso a la compositora Elena Iturrieta para que cantara en directo con su propio estilo el clásico de Frank Sinatra Fly me to the moon.

RTVE se ha volcado durante toda la semana para conmemorar el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna con programas especiales, reportajes y un sinfín de contenido sobre este hito.

Durante toda la actuación ha estado de fondo la imagen de nuestro satélite.

Algunos espectadores han opinado en Twitter y han apoyado esta iniciativa de TVE.