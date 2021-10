Twitter no da crédito con la comparación que ha hecho Tamara Falcó: "No puede ser verdad"

La marquesa de Griñón, Tamara Falcó, es una fija entre las principales tendencias de Twitter. Cada vez que habla la hija de Isabel Preysler, la red social del pajarito tiende a reaccionar a sus palabras.

En esta ocasión, la respuesta no iba a ser diferente. Falcó concedió una entrevista al diario El Mundo en la que, entre otras cosas, la celebrity fue preguntada por cómo conviven la persona y el personaje.

“Eso ha sido difícil para mí durante años, pero crecer espiritualmente me ha ayudado. La religión es lo que me ha equilibrado todo, me ha servido de balanza”, comenzó.

Falcó aseguró que antes vivía de una forma muchísimo más material en la que no entendía ni le interesaba el porqué de las cosas. “Ahora entiendo que todos tenemos nuestra cruz y a mí me ha tocado esta: salir en los medios, estar en boca de todo el mundo y que la gente opine sobre mí”, añadió.

En ese momento, la marquesa de Griñón pronunció la comparación que más vueltas está dando: “No es una cruz agradable, pero, bueno, a otras personas les toca una enfermedad mortal”.

La entrevista ha sido muy compartida en Twitter por, entre otros, el usuario Mon Suárez. “En ’titulares FANTASÍA”, ha escrito junto a un pantallazo de la conversación de Falcó.

Muchos tuiteros no han dado crédito con la comparación que ha hecho la marquesa. La entrevista ha generado comentarios como los siguientes: