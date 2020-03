La genial foto de un periodista que muestra lo que nadie vio de su conexión en directo

La cuarententa para evitar la propagación del coronavirus ha obligado a millones de personas a confinarse en sus casas. Todo aquel que pueda hacerlo, debe teletrabajar desde el domicilio particular y no ir al centro de trabajo habitual... y los medios de comunicación no son una excepción.

Aunque algunos presentadores de televisión sí que tengan que ir al plató, es habitual ver conexiones con periodistas que cubren una información desde el salón de su casa.

Dan Ziffer, un periodista del canal australiano ABC, ha enseñado al mundo desde su cuenta de Twitter lo que hay realmente fuera del plano que recogen las cámaras. Y lo ha hecho con solo dos imágenes.

En la primera, se ve al comunicador haciendo la conexión en directo desde su casa. Todo parece normal, el periodista aparece en traje delante de una estantería ordenada. Sin embargo, en la segunda muestra realmente la situación en la que se encontraba en el momento del directo. Ziffer hizo esa conexión en pantalón corto, descalzo y rodeado de cuadros y objetos.

Su publicación en Twitter se ha hecho viral y lleva ya más de 3.000 retuits y 25.000 me gusta.