Ucrania ataca a Rusia en su propio terreno: las claves del vuelco en la dinámica de la guerra

Libkos via AP

Libkos via AP

Los daños más importantes se han registrado en un aeródromo situado en la región de Kursk, que tiene frontera con Ucrania y donde rige desde hace meses un “alto nivel de amenaza terrorista”, según Rusia. El golpe se produjo el martes. Otros dos drones alcanzaron durante la madrugada depósitos de combustible situados a escasos metros de una fábrica en la región de Briansk, también vecina de Ucrania. Estaban vacíos y no hubo más daños.

Drones enemigos, operados desde Ucrania, según el diario The New York Times , atacaron antes, el lunes, dos aeródromos en las regiones de Sarátov y Riazan, donde murieron tres militares y otros cuatro resultaron heridos. Según los expertos, estos ataques, que incluirían en algunos casos la incursión de grupos de sabotaje ucranianos en territorio ruso, fueron los más atrevidos y los más profundos en territorio ruso perpetrados por el Ejército ucraniano desde el inicio de los combates en febrero.

Dichos y hechos

Ucrania no se ha responsabilizado directamente de los que serían los ataques más profundos en territorio ruso desde que Moscú invadió Ucrania. Sin embargo, su fuerza aérea tuiteó: ”¿Qué ha pasado?”.

Anadolu Agency via Getty Images

Anadolu Agency via Getty Images

La postura aliada

Por ahora, Estados Unidos ha negado que haya tenido que ver en esta andanada ucraniana, “ni alentado ni permitido”. No le ha dado apoyo, dice la Secretaría de Estado. Y más aún: la Secretaría de Defensa ha avisado a Ucrania de que no debe atacar más allá de sus fronteras”. Eso sí, Washington no ha condenado lo ocurrido.